Hong Kong: ministro Esteri britannico Raab, Londra non verrà meno a proprie responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito, insieme agli Stati Uniti, al Canada e all'Australia aveva già criticato la legge di Pechino he potrebbe entrare in atto già alla fine di giugno. In base alla nuova legge, le regole di sicurezza nazionale della Cina vengono applicate anche a Hong Kong. Al momento ci sono 300 mila persone in possesso di un passaporto Bno a Hong Kong. Il passaporto permette di visitare il Regno Unito per un periodo della durata massima di sei mesi senza bisogno di un visto. Raab ha dichiarato che il periodo massimo di durata del visto potrebbe essere rimosso. "Se la Cina continua lungo questo percorso e attua la sua legislazione di sicurezza nazionale, elimineremo il limite di sei mesi e permetteremo a chi possiede un passaporto Bno di raggiungere il Regno Unito e cercare un lavoro o studiare per un periodo estendibile di 12 mesi. Questo consisterebbe in un percorso verso la cittadinanza", ha detto Raab. Alcuni deputati del Regno Unito hanno suggerito di andare oltre e offrire direttamente la cittadinanza a chi possiede il passaporto Bno a Hong Kong. (Rel)