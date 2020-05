Coronavirus: Svezia, nessun decesso nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svezia non ha registrato alcun decesso per coronavirus nelle ultime 24 ore. Non succedeva dal 13 marzo, riferiscono le autorità sanitarie del paese aggiungendo però che i dati nel fine settimana arrivano spesso in ritardo. La strategia del governo per contenere la diffusione del coronavirus, che non ha previsto il regime di quarantena ma solo distanziamento sociale volontario e igiene di base, è stata molto criticata. La Svezia ha avuto finora quasi quattro volte il numero di vittime da Covid-19 di tutti gli altri paesi del Nord Europa messi insieme: 4.395. La scorsa settimana, il paese ha registrato il maggior numero di decessi da Covid-19 in Europa per densità di popolazione.(Sts)