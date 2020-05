Turismo: Marin (FI), Conte non risponde a Grecia, governo finge di non capire gravità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Marco Marin, deputato di Forza Italia, "sono già passati più di due giorni dalla decisione della Grecia di chiudere le frontiere agli italiani e il nostro governo continua a tacere. Preso atto della mancanza di iniziativa di Di Maio, cosa che non stupisce", prosegue il parlamentare in una nota, " sono costretto ad osservare che anche Conte non intende prendere posizione e difendere l'Italia. E questo nonostante il governo greco rappresenti gli italiani, in particolare quelli che provengono dalle regioni del Nord, come dei possibili untori. Poi ci chiediamo perché questo governo non riesce proprio ad essere autorevole in Europa". Secondo Marin, "un governo degno di questo nome gli italiani li difende. I danni che la Grecia sta provocando al nostro turismo sono incalcolabili, ma purtroppo Conte e Di Maio non riescono o forse fingono di non capirlo".(Com)