Business news: Argentina, fonti stampa, gruppo creditori propone restituzione debito legata a crescita Pil

- Restituzione del debito estero legata alla crescita del Pil, con il Fondo monetario internazionale (Fmi) come garante dei conti pubblici di Buenos Aires. Sarebbero questi i termini principali della controproposta presentata al governo argentino di Alberto Fernandez da uno dei principali gruppi di creditori secondo indiscrezioni filtrate alla stampa specializzata in questi giorni. Le indiscrezioni riprese dal quotidiano "Ambito" riconducono la proposta al "Gruppo Ad Hoc di obbligazionisti di titoli di scambio", con in testa i fondi di investimento Monarch e Bhk Capital. In questo modo i creditori puntano a garantire una restituzione minima del debito in base alle condizioni offerte dal governo argentino, ed un eventuale miglioramento proporzionale alla performance dell'economia argentina. Il tutto sotto la supervisione dell'Fmi, che dovrebbe riprendere le revisioni dei conti pubblici in base all'articolo IV, attualmente sospese in virtù dell'accordo Stand By (Sba) fatto con il governo dell'ex presidente Mauricio Macri. (Res)