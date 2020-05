Business news: Messico, calo record delle esportazioni ad aprile, -40,9 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore delle esportazioni messicane nel mese di aprile è arrivato a un totale di 23 miliardi e 384 milioni di dollari, un calo del 40,93 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) dando conto del peggior calo dal 1991, anno in cui sono iniziate le serie storiche. Male le esportazioni petrolifere, in calo del 66,4 per cento su anno (757,9 milioni di dollari in meno), peggior dato dal luglio del 1986. Non meglio le esportazioni non petrolifere, ferme a un valore complessivo di 22 miliardi e 628 milioni di dollari, il peggior "rosso" dal 1981. Tra queste ultime, il grosso è rappresentato dal calo del 41,9 per cento del manifatturiero (20 miliardi e 310 milioni di dollari), con una netta prevalenza (-79.1 per cento) nel calo delle esportazioni di prodotti legati al comparto motori. Su mese il volume totale delle esportazioni è calato del 37,67 per cento (41,18 per cento in meno nei prodotti petroliferi e 37,54 per cento in quelli non petroliferi). In discesa anche le importazioni, ferme a 26 miliardi e 472 milioni di dollari, un calo del 30,48 per cento su anno. Si tratta in questo caso di un calo del 30,48 per cento, record negativo dal luglio del 2009 (mese in cui il calo annuo fu del 33,06 per cento). Su mese, il calo è stato del 21,93 per cento. Come risultato, la bilancia commerciale ha fatto segnare ad aprile un deficit di 3 miliardi e 87 milioni di dollari, contro l'attivo di 1,5 miliardi segnato nello stesso mese del 2019. (Res)