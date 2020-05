Business news: Messico, economia registra calo del 2,2 per cento su anno nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia messicana ha registrato nel primo trimestre del 2020 un calo del 2,2 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rende noto l’Istituto nazionale di statistica (Inegi), correggendo di due decimi di percentuale la stima fatta a fine aprile. Rispetto al trimestre precedente, il calo è stato dell'1,2 per cento, contro l'1,6 diffuso in precedenza. Si tratta del quarto calo consecutivo e del più alto registrato dal quarto trimestre del 2009. La flessione su anno si deve in particolare a un calo del 3,5 per cento nelle attività secondarie (settore minerario, manifatturiero e delle costruzioni) e dell'1,2 per cento nelle attività terziarie (commercio e servizi). Si registra invece un incremento dell’1,1 per cento nelle attività del serie primario, come pesca e agricoltura. Rispetto al trimestre precedente il secondario è calato dell'1,2 per cento, il terziario dello 0,9 per cento e il primario è aumentato dell'1,7 per cento. La stima risente dei primi inevitabili contraccolpi della crisi sanitaria legata alla diffusione del nuovo coronavirus. (Res)