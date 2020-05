Coronavirus: Anelli (Lega) a Bussolati, il Pd straparla di zone rosse e non sa che Bonaccini le istituì col favore del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo della Lega in Regione Lombardia, Roberto Anelli, commentando le dichiarazioni di Pietro Bussolati sulle zone rosse in Lombardia, dichiara in una nota: "Nella consueta dichiarazione di odio contro la Lombardia, il Pd dimostra di non conoscere nemmeno quello che è successo in Emilia-Romagna che è governata dal Pd: il consigliere Bussolati infatti cita il caso del Comune di Medicina, diventato zona rossa, come esempio di provvedimento regionale che non ha aspettato il parere del governo. Falso. Medicina è stato chiuso di concerto con la prefettura di Bologna (ovvero il Viminale) e con il governo che aveva disposto l’invio delle forze dell’ordine necessarie. È quanto aveva chiarito la stessa Regione Emilia-Romagna alla fine di aprile, rispondendo a una richiesta del consigliere regionale Daniele Marchetti. Il governo nazionale di cui fa parte il Pd chiuse alcuni Comuni del Lodigiano, il Comune di Medicina ma nessun paese in Valle Seriana. È lo stesso governo che minaccia le Regioni di impugnare le ordinanze che non condivide, ma che appena può scarica sugli altri le responsabilità, addirittura producendo dossieraggi contro la Lombardia. Do un consiglio spassionato a Bussolati e compagni: prendersi una settimana di riposo, perché ormai sono evidentemente così stressati da non rendersi conto di cosa dicono”. (Com)