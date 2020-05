Hong Kong: ministro Esteri britannico Raab, Londra non verrà meno a proprie responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito non verrà meno alle sue responsabilità nei confronti di Hong Kong. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab all’emittente radiotelevisiva pubblica “Bbc”. Raab ha ribadito l'offerta di Londra di diritti di visto estesi in risposta alla scelta della Cina di imporre la legge sulla sicurezza nazionale per l'ex colonia britannica. "Se la Cina seguirà questa legislazione nazionale in materia di sicurezza daremo a coloro che detengono passaporti Bno (passaporti nazionali britannici d'oltremare) il diritto di venire nel Regno Unito", ha affermato Raab aggiungendo che solo "una parte verrebbe davvero”. "Non chiuderemo gli occhi, non ci sottrarremo alle nostre responsabilità dal popolo di Hong Kong", ha sottolineato il capo della diplomazia di Londra. Raab ha annunciato lo scorso venerdì 29 maggio che il Regno Unito potrebbe garantire maggiori diritti per i cittadini di Hong Kong in possesso di un passaporto nazionale britannico d'oltremare (Bno) se la Cina non sospende i suoi piani per la legge sulla sicurezza nazionale. (segue) (Rel)