Usa: Trump, Antifa verrà designata come organizzazione terroristica

- Gli Stati Uniti designeranno il collettivo antifascista internazionale Antifa come organizzazione terroristica. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump sul suo account Twitter. L'annuncio segue le dichiarazioni rilasciate questa mattina a "Fox" dal segretario di stato Mike Pompeo, secondo cui le violenze registrate nelle proteste in corso nel paese sarebbero legate alla scena della sinistra radicale. "Resta ancora da vedere esattamente come le proteste pacifiche da parte di persone chiaramente rattristate e frustrate dal comportamento della polizia contro George Floyd siano diventate violente (...). Non so esattamente come si sia arrivati a questo punto, ma abbiamo già visto questo schema prima, con outsider che si infiltrano", ha detto Pompeo, parlando di un legame con le "proteste violente Antifa". (Nys)