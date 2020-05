Auto: Senard (Renault), non chiuderemo stabilimento di Maubeuge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renault non ha in programma di chiudere il suo stabilimento di Maubeuge nel nord della Francia. Lo ha assicurato il presidente della società automobilistica, Jean-Dominique Senard, nel corso di un’intervista all’emittente televisiva “Lci”. "Non ho intenzione di chiudere la fabbrica di Maubeuge", ha affermato Senard dopo che migliaia tra dipendenti dello stabilimento e familiari hanno manifestato ieri fuori dallo stabilimento dopo l’annuncio di Renault di un piano di taglio di 15 mila posti di lavoro a livello mondiale, tra cui 4.600 nella sola Francia. Il piano di risanamento prevedere l’accorpamento dello stabilimento di Maubeuge con quella vicino di Douai. Al momento l’unico sito produttivo a chiudere i battenti definitivamente in Francia sarebbe quella di Choisy-le-Roi, a sud di Parigi, ha spiegato Senard aggiungendo che la non chiuderà la fabbrica Renault di Caudan (Morbihan), in Bretagna, potrebbe essere venduta come parte della ristrutturazione del gruppo.(Frp)