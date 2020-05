Coronavirus: Zangrillo, clinicamente non esiste più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primario e direttore della terapia intensiva del San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo, in merito al coronavirus ha sottolineato: "Oggi è il 31 maggio e circa un mese fa sentivamo epidemiologi di temere grandemente per fine mese-inizio giugno una nuova ondata, e chissà quanti posti di terapia intensiva da occupare. In realtà, dal punto di vista clinico, il virus non esiste più. Questo", ha aggiunto Zangrillo intervenendo a "Mezz'ora in più" su Rai3, "lo dice l'università Vita e Salute San Raffaele, lo dice uno studio fatto dal direttore dell'Istituto di virologia Clementi, lo dice il professor Silvestri della Emory University di Atlanta". (Rin)