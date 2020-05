Spagna: presidente Andalusia, Paesi Baschi e Navarra favoriti su reddito minimo di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Permettere esclusivamente alle Comunità autonome spagnole dei Paesi Baschi e di Navarra di gestire direttamente il reddito minimo di base è una decisione "sorprendente" e "poco saggia". Lo ha affermato il presidente della regione autonoma spagnola dell'Andalusia, Juan Moreno Bonilla (Partito popolare) nel corso di una videoconferenza tra i presidenti dei governi locali ed il premier Pedro Sanchez, dicendosi sorpreso per le parole pronunciate dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Jose Luis Escriva. Quest'ultimo ha affermato che le uniche due regioni in grado di poter gestire direttamente i fondi del reddito minimo di base sono i Paesi Baschi e Navarra, lasciando sottintendere una presunta incapacità da parte degli altri enti locali. Il presidente andaluso ha ricordato che si tratta di una competenza esclusiva delle regioni e che a due giorni dall'approvazione del decreto né le Comunità delle autonomie né i comuni sanno come devono adoperarsi per gestire una misura di tale portata. (segue) (Spm)