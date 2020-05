Spagna: presidente Andalusia, Paesi Baschi e Navarra favoriti su reddito minimo di base (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reddito minimo di base, che costerà allo Stato spagnolo 3 miliardi di euro all'anno, dovrebbe andare a beneficio di circa 850 mila famiglie con assegni mensili da un minimo di 461 euro al mese ad un massimo di 1.015 euro per nucleo familiare composto da tre adulti e due bambini o quattro adulti e un bambino (1.015 euro). Un altro punto di frizione tra il presidente andaluso ed il governo centrale è l'accordo sulla gestione diretta dei fondi europei della Catalogna raggiunta tra l'esecutivo di Pedro Sanchez e la formazione indipendentista Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc). Secondo Bonilla, si tratterebbe di un trattamento di favore che si sta trasformando in "una merce di scambio inaccettabile". Erc e Euskal Herria Bildu, coalizione di partiti indipendentisti baschi, sono stati decisivi per l'ultima approvazione dello stato di emergenza del 20 maggio scorso e lo potrebbero essere anche in occasione dell'ultima e definitiva proroga di altri 15 giorni annunciata dal premier, Pedro Sanchez, il cui voto al Congresso dei deputati è in programma il 3 giugno. (Spm)