Fase 2: Viminale, ieri oltre 127 mila controlli delle Forze di polizia su persone e attività commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i controlli di polizia sul rispetto delle misure anti contagio nella fase 2 - al via dal 4 maggio scorso - dell'emergenza Covid-19 o coronavirus. E' quanto comunica il Viminale. Sabato 30 maggio le Forze di polizia hanno controllato 99.975 persone, sanzionandone 522. Sono stati invece 8 i denunciati per false attestazioni o dichiarazioni, e 2 le denunce per violazione del divieto di allontanamento dall'abitazione per quarantena. Verifiche anche su 27.291 esercizi e attività commerciali - continua il ministero dell'Interno -, nell'ambito delle quali sono stati sanzionati 32 titolari di attività e adottati 10 provvedimenti di chiusura. (Com)