Coronavirus: in Lombardia calano i positivi (+210) e anche i decessi (+33)

- Continuano a calare i nuovi casi positivi in Lombardia sono 210, l'1,7% in rapporto con i tamponi giornalieri, mentre ieri erano 221. Attualmente i positivi sono 20.996 (-813), per un totale complessivo di 88.968 casi riscontrati dall'inizio della pandemia a oggi. I tamponi effettuati sono 12.427 contro i 14.301 di ieri. A riferirlo in una nota il consueto bollettino diffuso da Regione Lombardia. In calo oggi anche i decessi: sono 33 rispetto ai 67 di ieri, arrivando a un totale di 16.112. I dimessi sono 990 contro i 1028 di ieri, i ricoveri in terapia intensiva scendono ancora di due pazienti, arrivando a 170, e i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.131 (-176).(Rem)