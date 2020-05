Finanza: Urso (Fd'I), questo è il "colpo del secolo", con un colpo solo perdiamo Mediobanca e Generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso, responsabile del dipartimento Imprese e Attività produttive di Fd'I e vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), denuncia: "Tra poco nella insipienza dei più, e con la complicità di alcuni, il sistema bancario e assicurativo italiano parlerà solo francese. Cosa ha da dire la Banca d'Italia e cosa la Consob? E il governo era all'oscuro di tutto?". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Apprendiamo, infatti, da un quotidiano, in una domenica di un lungo ponte, che è in atto 'il colpo del secolo': un fondo franco/lussemburghese acquisirà il controllo di Mediobanca, la più grande banca d'affari italiana da sempre in competizione con quella francese, operazione che a sua volta consentirà il controllo delle Assicurazioni generali, l'unica grande multinazionale assicurativa italiana, e di parte del sistema bancario del Paese. Il quotidiano", continua Urso, "descrive in modo positivo l'operazione. E come poteva essere altrimenti? La stessa proprietà del quotidiano è, infatti, impegnata in una grande fusione con una azienda francese, controllata dallo Stato, che assomiglia molto a quella che la stessa Luxottica/Delfin ha realizzato sempre con una azienda francese". Il senatore di Fratelli d'Italia conclude: "Tutto questo dovrà essere soggetto alla autorizzazione della Banca centrale europea, cioè di miss Lagarde. Se fosse un film francese, lo chiameremmo il 'colpo del secolo'".(Com)