Libia: razzo colpisce il cimitero britannico a Tripoli

- Un razzo è caduto oggi sul cimitero britannico di Tripoli, attiguo a quello italiano, causando un numero ancora imprecisato di feriti. E’ quanto ha appreso “Agenzia Nova” da fonti locali in merito alle notizie circolate via Twitter su un presunto raid dell’Lna contro il cimitero cattolico italiano che avrebbe causato la morte di quattro bambini. Il proiettile, secondo le fonti, non ha colpito il sacrario di Hammangi dove sono peraltro in corso dei lavori di restauro dopo le numerose profanazioni e devastazioni degli anni scorsi, in preparazione del cinquantesimo anniversario della cacciata degli italiani parte del colonnello Muammar Gheddafi nel 1970 previsto il prossimo ottobre. Il razzo è invece caduto sul cimitero britannico, attiguo a quello italiano, e al momento non risultano vittime, anche se non è escluso che possano esserci dei feriti come emergerebbe da alcuni video diffusi sui social. Diversi attivisti hanno accusato l’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar di aver effettuato il bombardamento. Al momento, tuttavia, la responsabilità dell'attacco non è ancora stata determinata. (Lit)