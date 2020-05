© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, rileva su Twitter: "Per la Grecia i turisti che arriveranno da Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto saranno in una sorta di lista nera. Un'iniziativa ridicola e insultante. Il Nord Italia". continua la parlamentare, "ha combattuto per primo l'emergenza Covid e per primo ne sta venendo fuori. No a inutili discriminazioni".(Rin)