Milano: De Corato su gilet arancioni, perché non vengono multati anche i Carc?

- L'assessore regionale alla sicurezza, all'immigrazione e alla polizia locale Riccardo De Corato, dichiara in una nota: "Visto che le autorità stanno multando i gilet arancioni, che hanno manifestato ieri mattina, perché non si procede analogamente con i Carc – responsabili di un violento attacco al presidente Fontana – che mercoledì scorso hanno sfilato senza autorizzazioni da piazzale Lagosta fin sotto il Palazzo della Regione?". "Abbiamo visto tutti le immagini del corteo – prosegue l'assessore De Corato – che è stato ripreso in diretta anche dal Corriere della sera, con i partecipanti assembrati, di cui molti senza mascherina, e contenuti dalla polizia: quanti di loro verranno multati per questo?". "Ai militanti del Carc – conclude De Corato – non è stato impedito di sfilare fin sotto Palazzo Lombardia, nonostante avessero minacciato Fontana prima attraverso il murales realizzato a Crescenzago e poi attraverso i volantini con cui hanno riempito le case popolari del Gratosoglio. Mi auguro che almeno vengano perseguiti e sanzionati per il mancato rispetto delle norme antiassembramento". (Com)