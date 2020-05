Egitto: coronavirus, il governo allenta la serrata mentre la curva dei contagi sale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coronavirus è arrivato anche a colpire le istituzioni statali dell'Egitto. La Camera dei rappresentanti ha annunciato oggi che il deputato Eid Heikel è risultato positivo al test del Sars-CoV-2, l’agente patogeno responsabile della pandemia di Covid-19. Sono in tutto cinque i parlamentari contagiati su 596; solo uno di essi si è completamente ristabilito. Il governo, intanto, ha disposto l’obbligo di utilizzare le mascherine protettive e ha promesso di produrre internamente fino a “30 milioni di mascherine lavabili in tessuto al mese”, come dichiarato da Neivin Gamea, ministro dell'Industria e del commercio, dopo un incontro con i produttori tessili. "Le mascherine per il viso lavabili in tessuto saranno offerte attraverso l'Autorità egiziana per gli acquisti", ha indicato Gamea. "Inizieremo nei prossimi giorni producendo circa otto milioni di mascherine nella prima fase", ha continuato il ministro. (segue) (Cae)