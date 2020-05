Egitto: coronavirus, il governo allenta la serrata mentre la curva dei contagi sale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha lanciato giovedì 28 maggio un appello all’unità nazionale e messo in guardia dai “nemici della patria” di fronte alla pandemia di coronavirus. "Siamo uniti in questo momento molto critico di fronte al coronavirus, per superare questo calvario e proteggere i successi che abbiamo ottenuto in molti campi”, ha detto Al Sisi in un post su Facebook. "I nemici della patria stanno cercando di mettere in discussione i nostri sforzi e i nostri risultati”, ha detto ancora il capo dello Stato. “Ma ho fiducia in questo popolo che dimostra sempre, in tempi difficili, la sua unicità e la sua capacità di affrontare queste campagne denigratorie", ha continuato al Sisi. (segue) (Cae)