Egitto: coronavirus, il governo allenta la serrata mentre la curva dei contagi sale (5)

- Nei giorni scorsi il sindacato dei medici ha lanciato l’allarme sull’incombenza di un “disastro sanitario” a causa delle disposizioni anti-coronavirus adottate dal ministero della Sanità, ritenute inadatte per proteggere in prima istanza il personale medico. Il ministro della Sanità, Hala Zayed, ha invitato tutti i medici che sono in ferie a rientrare per prestare servizio negli ospedali. "In questo momento non siamo in grado di determinare il picco dei contagi, a meno che la curva non inizi a scendere", ha detto la Zayed all’emittente televisiva “Extra News”. "L'aumento dei giorni scorsi è stato causato dagli assembramenti in vista della dell’Eid al Fitr (la festa di fine Ramadan)", ha continuato il ministro. (Cae)