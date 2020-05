Imprese: Ciacciarelli (Lega), 1 milione di posti di lavoro a rischio serve semplificazione fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'Osservatorio di Confimprese, a Confindustria, e all'Istat, tutti concordano con un dato: sono circa 1 milione i posti di lavoro a rischio, 385.000 quelli già persi. Il 20 per cento delle attività commerciali ha ancora le saracinesche abbassate. Tra i settori più penalizzati la ristorazione con il 46 per cento dei locali ancora chiusi. Gli imprenditori sono prostrati da una forte crisi di liquidità, il 30 per cento dei punti vendita secondo Confindustria non arriverà a Natale. La parola d'ordine in questa fase è semplificazione. Occorre un piano di supporto concreto alle imprese del nostro Paese: flat tax e rivoluzione fiscale sono la via maestra. Soltanto con un taglio radicale di tasse e della burocrazia possiamo far ripartire l'Italia, ridando fiducia a imprese e lavoratori. Basta con l' assistenzialismo. Questa è la ricetta della Lega per la ripartenza, l'unica di buonsenso, partorita dall'ascolto del mondo produttivo e commerciale, il motore del nostro Paese". Lo dichiara in una nota il consigliere della Lega in Regione Lazio Pasquale Ciacciarelli. (Com)