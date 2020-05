Sociale: Campidoglio, stanziati 4 milioni per centri estivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale ha stanziato ulteriori 4 milioni di euro per l'apertura dei centri estivi in tutta la città. Queste risorse si potranno aggiungere così ai 2 milioni di euro già assegnati ai Municipi per il 2020 che potranno essere destinati alla realizzazione dei centri estivi. I singoli Municipi potranno accedere agli ulteriori finanziamenti presentando, al dipartimento Politiche sociali, progetti che rispettino le linee guida per i centri estivi predisposte dal governo. "Finanziare i centri estivi è investire sul ritorno alla normalità dei nostri figli: un contributo concreto, affinché i bambini e i giovani abbiano la possibilità di divertirsi e imparare nell'ambito dei diversi progetti proposti, socializzando e interagendo con gli altri in piena sicurezza. Vogliamo così dare anche un supporto ai genitori che rientrano a lavoro, con uno sguardo di prospettiva rivolto a settembre, grazie al contributo degli esperti che hanno aderito alla task force capitolina per la Scuola in piena attività per dare un valore aggiunto ai percorsi educativi e didattici dei più piccoli", ha dichiarato il sindaco di Roma Virginia Raggi. (segue) (Com)