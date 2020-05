© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, "la prima misura per l’economia è sconfiggere il coronavirus e fortunatamente quello che abbiamo fatto sono numeri incoraggianti, ma non dobbiamo abbassare la guardia". L'esponente dell'esecutivo è intervenuto a "Mezz’ora in più", su Rai3. (Rin)