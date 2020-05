Fase 2: Gualtieri, critiche Bonomi? Ingenerose, occorre avere atteggiamento costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha definito "ingenerose" le critiche rivolte all'esecutivo dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi. "Una delle virtù necessarie quando si governa in questa fase è di avere un atteggiamento costruttivo", ha proseguito l'esponente dell'esecutivo ospite a "Mezz'ora in più" su Rai3, "voglio guardare in positivo, in avanti, penso sia giusto concentrare le risorse per gli investimenti e per il futuro". (Rin)