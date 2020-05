Trasporto aereo: Wilson (Ryanair), in futuro significativo calo dei prezzi del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conseguenze scatenate dalla crisi del coronavirus genereranno nel prossimo futuro "meno domanda e meno voli" ed un "calo significativo dei prezzi". Lo ha affermato un'intervista al quotidiano spagnolo "El Mundo", Eddie Wilson, amministratore delegato della compagnia aerea low cost con sede a Dublino Ryanair, società leader per numero di passeggeri trasportati negli aeroporti spagnoli. "Crediamo che ci saranno significative opportunità per il modello di crescita a basso costo di Ryanair in futuro, ma per ora dobbiamo abbassare le tariffe e ridurre i costi per stimolare il traffico e la domanda", ha spiegato l'Ad che si è detto soddisfatto per l'annuncio del governo spagnolo di riaprire le frontiere ai turisti provenienti da tutti i paesi senza alcun obbligo di quarantena di 14 giorni. Una misura che potrebbe stimolare il turismo internazionale, ma in uno scenario che non permette di fare delle previsioni accurate sul numero di passeggeri che quest'estate deciderà di varcare i confini nazionali. Wilson ha escluso che Ryanair, con una liquidità di 4,1 miliardi di euro, una delle più solide del settore, chiederà alcun tipo di sostegno economico ai governi ed ha criticato apertamente gli aiuti di Stato concessi ad alcune compagnie di bandiera, affermando che i governi hanno ragione ad introdurre stimoli al settore, ma questo dovrebbe essere fatto in modo "non discriminatorio" in quanto c'è il rischio di una "distorsione del mercato competitivo". (Spm)