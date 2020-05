© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, i fondi del Recovery fund arriveranno presto. "Giugno mi sembra eccessivamente ambizioso - ha spiegato l'esponente dell'esecutivo a 'Mezz'ora in più', su Rai3 - , tuttavia siamo impegnati in un negoziato che deve concludersi, io penso, entro luglio per far partire questa operazione politica, economica e sociale". (Rin)