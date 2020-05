Legge Bilancio: Gualtieri, la prossima sia di tipo nuovo per progetto rilancio senza precedenti Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad avviso del ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in merito alla fase 2 dell'emergenza coronavirus "adesso la macchina si sta mettendo a correre e le risorse si stanno mettendo a terra. La prossima legge di Bilancio", ha auspicato l'esponente dell'esecutivo intervenendo a "Mezz'ora in più" su Rai3, "sia di tipo nuovo, per un progetto pluriennale di rilancio senza precedenti per questo Paese, per valorizzare le sue risorse e le sue opportunità, per recuperare i ritardi accumulati in questi anni. Occorre essere uniti e pragmatici", ha concluso Gualtieri, "e questa sarà la linea che seguiremo anche sul Meccanismo europeo di stabilità". (Rin)