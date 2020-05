Iran: Teheran potrebbe inviare in Francia la scatola nera dell’aereo ucraino abbattuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran potrebbe inviare la scatola nera dall'aereo di linea ucraino abbattuto mentre era in fase di decollo lo scorso a gennaio in Francia. Lo riferisce l'agenzia di stampa semi-ufficiale “Isna”. "A seguito del ritardo dalla parte ucraina nella risposta all'offerta dell'Iran al riguardo, le autorità iraniane hanno deciso di inviare la scatola nera in un altro paese, probabilmente la Francia", riferisce l’agenzia. L'8 gennaio, il volo 752 della Ukraine International Airlines diretto a Kiev si è schiantato poco dopo essere partito dall'aeroporto Imam Khomeini di Teheran. Nell’incidente sono deceduti i tutti i 176 passeggeri e i membri dell'equipaggio. L'esercito iraniano ha ammesso di aver abbattuto per errore l'aereo, decollato mentre era in corso il lancio di missili balistici contro due basi statunitensi in Iraq, confondendolo con un missile da crociera ostile. La leadership iraniana si è scusata con i paesi delle vittime dell'incidente, tra cui Canada, Germania, Svezia e Regno Unito. Il ministro degli Esteri di Kiev, da parte sua, ha insistito - anche recentemente - sulla consegna delle scatole nere in conformità con la Convenzione di Chicago. (Irt)