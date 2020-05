Automotive: Gualtieri, prestito Fca? E' un'opportunità per noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha affermato a proposito del prestito con garanzia statale chiesto da Fca: "Siamo il Paese delle polemiche. E' un'opportunità per noi che una multinazionale del settore auto - molto presente in Italia - si rivolga ad una garanzia pubblica per un prestito privato. Dobbiamo aiutare ed incoraggiare", ha continuato l'esponente dell'esecutivo a "Mezz'ora in più" su Rai3, "un'evoluzione verso forme di mobilità sostenibile". (Rin)