Autostrade: Gualtieri, soluzione in tempi brevi, governo mostrerà unità

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha annunciato "una soluzione in tempi brevi" della vicenda Autostrade per l'Italia. "Il nostro dovere", ha continuato l'esponente dell'esecutivo a "Mezz'ora in più" su Rai3, "è di far sì che queste grandi infrastrutture del Paese, che sono un bene comune, siano gestite in modo efficiente, che ci siano investimenti, manutenzione e che si rispetti il nuovo regime tariffario stabilito dall'autorità indipendente". Gualtieri ha aggiunto: "Per questo operatore è in corso un progetto di caducazione della concessione. C'è la possibilità di una transazione che, però, deve partire dall'accettazione del regime tariffario. Non accetteremo - ha proseguito Gualtieri - che ci si sottragga a questo obbligo. Poi, si valuterà se ci sarà una soluzione soddisfacente, anche se la caducazione è un’opzione". Sulla vicenda, ha concluso il titolare del Mef, "il governo mostrerà unità ed impegno a sostegno dell'interesse comune". (Rin)