Coronavirus: nel Lazio 13 nuovi casi, 8 a Roma (2)

- Per quanto riguarda la situazione nelle province del Lazio: la Asl di Frosinone registra 2 nuovi casi positivi e nessun decesso. Intanto, 19 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Nella Asl di Latina non si registrano nuovi casi positivi né decessi. Mentre 125 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Nessun decesso anche nella Asl di Rieti, dove si registra un solo nuovo caso positivo e 2 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Infine, nella Asl di Viterbo non si registrano nuovi casi positivi né decessi. Mentre 14 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. (Rer)