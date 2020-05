Ue: commissario Hogan valuta candidatura per guida Organizzazione mondiale del commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario per il Commercio dell'Unione europea, Phil Hogan, sta valutando la possibilità di proporre la propria candidatura come prossimo direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Lo ha confermato il portavoce di Hogan. “È un forte sostenitore della riforma dell’agenda dell’Omc”, ha detto il portavoce ripreso dalla stampa internazionale. L’incarico di direttore generale dell’Omc diverrà vacante alla fine di agosto, dopo che lo scorso 14 maggio Roberto Carvalho de Azevedo ha confermato le sue dimissioni anticipate dall’incarico in scadenza l’anno prossimo. Al nuovo direttore generale dell’organizzazione internazionale spetterà anche la gestione dell’intensificarsi delle tensioni tra Stati Uniti e Cina alla luce della pandemia di coronavirus. Hogan, ex ministro dell’Ambiente irlandese, è commissario europeo dal 2014, inizialmente responsabile de portafoglio Agricoltura e nella Commissione guidata da Ursula von der Leyen del Commercio.(Beb)