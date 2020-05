Libia: missione Ue condanna uccisione di 30 migranti a Mizda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La zona della strage era stata recentemente riconquistata dalle forze dell’operazione militare "Vulcano di Rabbia” del Gna, per poi tornare pochi giorni sotto il controllo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Mizda è ritenuta strategica per tagliare le linee di rifornimento alle forze al generale Khalifa Haftar, il comandante dell’Esercito nazionale libico, nella zona a sud della capitale. Il ministero degli Esteri del Bangladesh, citando la testimonianza di un sopravvissuto alla strage, ha denunciato ieri che i 30 migranti uccisi dai trafficanti in Libia sono stati rapiti mentre attraversavano il Paese e poi torturati per ottenere un riscatto. I migranti hanno attraversato il deserto da Bengasi, il capoluogo della regione orientale della Cirenaica, in cerca di lavoro quando sono stati presi in ostaggio da un gruppo armato vicino a Mizda, 160 chilometri a sud di Tripoli, circa 15 giorni fa. "Li hanno torturati in modo disumano per ottenere un riscatto. Ad un certo punto del loro calvario, i prigionieri hanno ucciso il loro principale rapitore. Per rappresaglia, la milizia ha sparato indiscriminatamente contro tutti loro", ha aggiunto il ministero degli esteri del Bangladesh in una nota. (segue) (Lit)