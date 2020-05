Libia: missione Ue condanna uccisione di 30 migranti a Mizda (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per la Libia, Yacoub El Hillo, si è detto “scioccato” dalle “orribili notizie” sulla “spietata uccisione” a colpi d’arma da fuoco di 30 migranti in un hangar di Mizda, 160 chilometri a sud di Tripoli. “La tratta e il traffico di esseri umani, che condanno nel modo più forte possibile, costituiscono una grave violazione del diritto internazionale e dei diritti umani e non dovrebbero rimanere impuniti. Le autorità con influenza sul terreno nell'area in cui si è verificato questo incidente hanno la responsabilità di garantire che i trafficanti di esseri umani non siano autorizzati a proseguire questi atti disumani e degradanti. Tale crimine atroce e spietato contro persone indifese dovrebbe essere immediatamente oggetto di indagine e i responsabili assicurati alla giustizia”, ha aggiunto El Hillo. (segue) (Lit)