Libia: missione Ue condanna uccisione di 30 migranti a Mizda (4)

- El Hillo ha spiegato che i centri di detenzione non ufficiali come quello di Mezda “sono diffusi in Libia e testimoniano l'abuso, lo sfruttamento, l'estorsione e la violenza contro i migranti”. Il coordinatore umanitario dell’Onu ha spiegato che ci sono oltre 654.000 migranti e rifugiati in Libia; molti dei quali affrontano detenzione arbitraria, violenza di genere, lavoro forzato, estorsione e sfruttamento. “In Libia, la detenzione arbitraria continuata di migliaia di migranti e rifugiati nei centri ufficiali e nei siti di contrabbando informali è una preoccupazione fondamentale. È deplorevole vedere che la mancanza di rispetto per la loro sicurezza ha portato a questa insensata atrocità. Salvaguardare la vita delle persone, rispettare e proteggere i loro diritti umani e garantire il loro benessere è una responsabilità nazionale ed è la massima priorità delle Nazioni Unite. I responsabili dell'attacco devono essere ritenuti responsabili. L'impunità con cui i trafficanti operano in Libia deve essere immediatamente fermata”, ha concluso. (segue) (Lit)