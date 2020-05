Fase 2: Solinas, certificazione non garantirà immunità al 100 per cento ma costituisce un filtro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle regione Sardegna Christian Solinas è tornato sulla sua proposta, legata al contenimento del coronavirus, per i turisti intenzionati a trascorrere le vacanze sull'Isola. "La questione del passaporto è stata strumentalizzata in lungo e largo - ha affermato il governatore ospite a 'Mezz'ora in più', su Rai3 -. Abbiamo chiesto semplicemente una certificazione, per chiunque voglia arrivare in Sardegna, che attesti in un determinato momento che entro cinque giorni dalla partenza quel determinato soggetto non sia positivo". Per Solinas, "non è una soluzione che garantirà l'immunità al 100 per cento, ma sicuramente costituisce un filtro che ridurrà le potenzialità del contagio. E' lo stesso protocollo che si sta attuando per la Bundesliga, che si userà per la serie A di calcio e per i set cinematografici". Il presidente della regione Sardegna ha concluso: "La riapertura propone una sfida importante per il Paese, ma deve essere coniugata con un sistema di controlli che garantisce la sicurezza sanitaria".(Rin)