Albania: Rama a “Le Monde”, su demolizione Teatro nazionale “valanga di notizie false” (2)

- Il governo albanese ha sempre respinto le critiche sul progetto di demolizione in quanto il Teatro nazionale non era più sicuro per via dello stato vetusto della sua struttura. “Nonostante questa triste storia, l'opposizione politica dell'Albania è riuscita a costruire una leggenda secondo cui questo edificio abbandonato e mal progettato senza unità estetica era in qualche modo il cuore e l'anima della cultura albanese - ha ribadito Rama nel corso dell’intervista -. Ironia della sorte, alcuni di loro, quando erano al potere, volevano persino costruire un nuovo teatro altrove, demolirlo e poi costruire un centro commerciale in quel sito. Ricevendo queste informazioni senza aver prima verificato i fatti - ha sottolineato il premier - molte fonti dei media hanno fatto ricorso a parole molto dure per scrivere su questa demolizione come un’illustrazione delle tendenze autoritarie, anche Hitler è stato usato per il confronto”. (Alt)