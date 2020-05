Fase 2: Mulè (FI), mondo Pmi in ginocchio, è fallimento governo chiacchierone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, osserva che "il mondo della Piccola e media impresa, architrave su cui si regge l'intero impianto economico e produttivo del Paese, è in ginocchio. Un'impresa su 4 nel mondo della ristorazione non è riuscita a riaprire", prosegue il parlamentare in una nota, "e uno dei motivi principali è la difficoltà di adeguamento dei locali ai protocolli di sicurezza sanitaria, proprio quello per cui Forza Italia ha ascoltato le associazioni di categoria e presentato proposte concrete per permettere al settore ristorazione di riaprire in sicurezza. Non solo - aggiunge l'esponente di FI -, oltre la metà delle quasi 800.000 mila Pmi italiane stima una perdita dei ricavi tra il 50 e il 70 per cento e non ha ricevuto prestiti garantiti o fruito della cassa integrazione. Come se non bastasse, quasi il 30 per cento delle imprese che hanno riaperto corrono il pericolo di chiudere definitivamente". Secondo Mulè, si tratta di "dati che certificano un dramma e un fallimento: il dramma di chi, abbandonato a se stesso e ai propri risparmi, vede fallire sogni e futuro; il fallimento di un governo chiacchierone che ha annunciato quello che ancora doveva scrivere e promesso quello che ancora doveva pensare".(Com)