Roma: pugni alla compagna che gli chiede di smettere di bere, denunciato 47enne

- Un 47enne romano, con precedenti, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Piazza Dante a Roma con l’accusa di lesioni personali. L’uomo era a casa con la compagna 31enne la quale, all'invito di smettere di bere alcolici, ha ricevuto schiaffi e pugni. Sul posto, i carabinieri hanno prestato i primi soccorsi alla donna, poi portata da un’ambulanza all’ospedale Santo Spirito dove è stata medicata per un trauma cranico-facciale e giudicata guaribile in 8 giorni. Acquisita la denuncia della vittima, i carabinieri hanno rintracciato l’uomo in strada, poco distante dall’abitazione della compagna, e lo hanno denunciato in stato di libertà. (Rer)