Fase 2: Faraone (Iv), bene Renzi, ponte sullo Stretto e fiscalità di vantaggio per rilancio isole

- Il presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone, commenta le proposte sul Ponte sullo Stretto e sulla fiscalità di vantaggio per le isole dal libro di Matteo Renzi "La mossa del cavallo", edito da Marsilio, in libreria dal 4 giugno e sottolinea in una nota: "Benissimo Renzi su ponte sullo Stretto e fiscalità di vantaggio per Sicilia e Sardegna. Il momento è adesso. L'Alta velocità arriverà a Reggio Calabria. E' incredibile e ingiusto che non possa arrivare anche a Palermo". Per l'esponente di Iv, "la fiscalità di vantaggio per la Sicilia prima del coronavirus era un’utopia, ora invece è possibile e noi presenteremo un disegno di legge ed un emendamento al decreto legge Rilancio in discussione in Parlamento. In questo momento si stanno rivedendo le norme sugli aiuti di stato, di concerto con l’Unione europea, dobbiamo intervenire. Niente tasse per un periodo determinato", conclude Faraone, "a tutte le imprese che investono in Sicilia e Sardegna e creano lavoro". (Com)