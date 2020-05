Spagna: Sanchez chiederà al parlamento ultima proroga stato di emergenza fino al 21 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, chiederà al parlamento un'ultima proroga di due settimane dello stato di emergenza fino al 21 giugno. Lo ha confermato lo stesso Sanchez ai presidenti delle Comunità autonome della Spagna, secondo quanto riportato dal quotidiano “El Pais”. Il capo di governo avrebbe assicurato i leader regionali che, al termine dell’ultima proroga, il governo non limiterà più i movimenti dei cittadini. Secondo la testata, il Congresso dei deputati di Madrid potrebbe voltare la sesta e ultima proroga allo stato di emergenza mercoledì 3 giugno e durerà fino al 21 giugno. Non tutti i presidenti delle Comunità si sono detti d’accordo con Sanchez; in particolare quello della Generalitat della Catalogna, Quim Torra, che avrebbe rivendicato il recupero delle competenze delle regioni. In Spagna, tra i paesi più colpiti dalla pandemia di Covid-19, è stato imposto uno stato di emergenza per la prima volta il 14 marzo che ha comportato un rigoroso blocco in base al quale le persone potevano solo lasciare la propria casa per acquistare cibo, cercare cure mediche o per lavori da cui non potevano lavorare casa. Le restrizioni vengono ora gradualmente alleggerite.(Spm)