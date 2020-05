Turismo: Salvini, in Europa non ci vogliono? Ce ne faremo una ragione e staremo in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, afferma: "Più di venti Stati europei non vogliono turisti italiani (o impongono controlli e paletti), mentre alcuni giornali del Nord Europa addirittura ci insultano? Nessun problema. Abbiamo la fortuna e l’orgoglio", prosegue l'ex ministro dell'Interno in una nota, "di vivere nel Paese più bello del mondo. Cultura, ambiente, monumenti, enogastronomia, montagne e spiagge, mari e laghi: ai turisti di tutto il mondo dico che sono i benvenuti, mentre agli italiani che potranno riposarsi per qualche giorno chiedo di stare in Italia", conclude Salvini, "quest’anno più che mai". (Com)