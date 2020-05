Fase 2: Renzi, sfida che abbiamo davanti è una grande sfida politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In uno dei passaggi contenuti nel suo nuovo libro, "La mossa del cavallo", in uscita il prossimo 4 giugno, il leader di Italia viva Matteo Renzi sottolinea: "La sfida che abbiamo davanti è una grande sfida politica. Dovremo ripensare molto, se non tutto. E tenere insieme riformismo politico, crescita economica, civiltà garantista, patriottismo della bellezza e della cultura. Quale Paese vogliamo costruire? Quali infrastrutture vogliamo sbloccare? Sono domande", continua l'ex premier, "a cui è urgente rispondere, se vogliamo ridare slancio all’Italia". Per il senatore di Iv, "il coraggio della politica è il coraggio delle scelte, di rivendicare un futuro che non è scontato, ma dipende da noi. È giunto il momento dei contenuti, non dei pregiudizi. E' urgente discutere di idee e progetti". Renzi si rivolge, infine, ai giovani: "Ho avuto l’onore di servire il mio Paese ai più alti livelli - scrive l'ex sindaco di Firenze -. Adesso voglio aiutare questi ragazzi a cambiare il mondo". (Rin)