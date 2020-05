Regno Unito: ministro Esteri Raab, allentamento delle misure è passo nella giusta direzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’allentamento delle misure restrittive nel Regno Unito è un passo nella “giusta direzione” da compiere in questa fase. Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, all’emittente “Sky News”, difendendo la decisione del governo di consentire la ripresa di alcune attività a partire da domani primo giugno. "Siamo fiduciosi che questo sia il passo giusto da fare in questo momento", ha detto Raab che ha aggiunto. "Stiamo facendo questi passi con molta attenzione, basandoci sulla scienza ma anche sulla nostra capacità di monitorare il virus". Il primo ministro Boris Johnson e il governo sono stati criticati da parte di diversi membri della comunità scientifica nazionale per avere iniziato ad allentare gradualmente alcune misure restrittive. Secondo gli esperti si tratterebbe di una “mossa prematura e rischiosa” in assenza di un sistema pienamente funzionante per individuare nuovi focolai. La stampa britannica rileva che Johnson sarebbe sotto pressione da parte di alcuni membri del suo partito e del mondo imprenditoriale affinché consenta la riapertura di larga parre delle attività economiche. Inoltre il sistema, lanciato dal governo per testare e rintracciare quelle persone che sono venute in contatto con casi confermati di Covid-19, non convincerebbe del tutto gli scienziati.(Rel)