Roma: moria pesci nel Tevere, fenomeno tra ponte Musica e ponte Pasa

- La Polizia locale di roma Capitale indaga su una misteriosa moria di pesci avvenuta ieri in un tratto del fiume Tevere. Ieri mattina pattuglie del Reparto tutela Tevere della Polizia locale, di servizio per monitoraggio lungo il fiume, hanno avvistato diversi punti dove erano concentrati dei pesci morti. Il fenomeno è stato segnalato anche da alcuni cittadini. Nel corso dell'ispezione lungo il fiume gli agenti hanno accertato che il maggior numero di pesci era morto nel tratto compreso tra il Ponte della Musica a Ponte Pasa. Pertanto le pattuglie hanno interessato immediatamente gli organi competenti per avviare le analisi del caso e risalire alle possibile cause. Tali esami sono stati eseguiti dalla Asl Roma1 servizio zooprofilassi già dalle prossime ore in presenza degli agenti. Intanto il Reparto tutela Tevere della Polizia Locale intervenuto, ha dato avvio agli opportuni accertamenti per escludere eventuali sversamenti di sostanze sul Tevere che potrebbero aver provocato la morte degli animali, ma al momento tutto negativo. Occorrerà attendere i test da parte degli uffici sanitari. (Rer)