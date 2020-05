Malta: premier Abela annuncia riapertura aeroporto il primo luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto di La Valletta, l'unico di Malta, riaprirà il primo luglio. Lo ha confermato oggi il premier Robert Abela, in un intervento all’emittente “One Radio”. “Questi sono tempi entusiasmanti per Malta. Stiamo tornando alla normalità", ha detto Abela in riferimento al basso numero di casi di contagio da coronavirus nel paese. Il premier ha annunciato un piano che sarà presentato l’8 giugno con l'obiettivo di incoraggiare consumi e investimenti nel paese. Il turismo rappresenta quasi un quarto dell'economia nazionale di Malta e gli albergatori hanno spinto il governo a riaprire al traffico aereo. L'isola del sud del Mediterraneo ha registrato circa 600 casi di coronavirus e nove decessi, dopo aver condotto un intenso programma di analisi e tracciamento. Negozi e ristoranti non essenziali sono stati autorizzati a riaprire a metà maggio, mentre chiese e scuole rimangono chiuse. Bar e palestre riapriranno venerdì 5 giugno. Le autorità maltese stanno negoziando "corridoi sicuri" con quei paesi che hanno un basso numero di contagi, tra cui Lussemburgo, Norvegia, Serbia, Slovacchia, Austria, Repubblica Ceca, Lettonia, Lituania e Israele.(Res)