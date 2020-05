Colombia: coronavirus, Bogotà mantiene quarantena obbligatoria per altre due settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Bogotà Claudia Lopez ha annunciato che il distretto Kennedy della capitale sarà in quarantena obbligatoria dal 1 al 14 giugno, a causa dell’alto numero di contagi da Covid-19 registrati. “La mobilità sarà totalmente limitata, ad eccezione degli spostamenti essenziali”, ha detto la sindaca, secondo quanto riferisce l’emittente “BluRadio”. Tutte le autorizzazioni concesse per la ripresa delle attività, ha aggiunto, verranno sospese. Il governo colombiano ha esteso la quarantena obbligatoria decretata per contenere la pandemia del coronavirus fino al 1 luglio, demandando ai governatori locali la gestione graduale degli allentamenti, a seconda della situazione epidemiologica. Resta in vigore l'emergenza sanitaria fino al 31 agosto. Nel paese sono stati registrati 1.548 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei contagi a 28.236. Ciononostante il governo ha decretato a partire dal 27 aprile l'allentamento delle misure restrittive per alcuni settori dell'economia, pur mantenendo la quarantena obbligatoria. (Mec)