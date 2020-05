Fase 2: Speranza, Paese sta molto meglio ma prossime settimane saranno dall'esito non scontato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite a "Mezz’ora in più" su Rai3, ha affermato in merito alla vicenda coronavirus che "il Paese sta molto meglio rispetto alle settimane passate, abbiamo avuto una fase difficilissima. Questa fase 2 è di convivenza con il virus, ma il virus non è scomparso, lo abbiamo in qualche modo contenuto". Secondo l'esponente dell'esecutivo, "le settimane che arriveranno saranno dall’esito non scontato ed i comportamenti individuali saranno la chiave determinante. Dal 4 maggio diamo più possibilità alle persone di muoversi, ma abbiamo bisogno di comportamenti corretti. Dal 4 maggio", ha spiegato ancora Speranza, "i dati sono progressivamente migliorati. La curva ha continuato a piegarsi dal lato giusto, occorre continuare su questa strada". (Rin)